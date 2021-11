Reizhusten bei Kindern – was ist empfehlenswert?

Die Grenzen der Selbstmedikation bei Husten sind im Kindesalter recht einfach zu ziehen. Unter zwei Jahren sollten die Beschwerden auf jeden Fall vom Kinderarzt abgeklärt werden. Zu den Gründen zählt beispielsweise eine mögliche Aspiration eines Fremdkörpers, für den die Wahrscheinlichkeit bei Säuglingen und Kleinkindern hoch ist. Am häufigsten sind Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und vier Jahren betroffen, Jungen etwa doppelt so häufig wie Mädchen. Neben Nahrungsmitteln wie Nüssen, Weintrauben oder Karotten zählen auch kleine Spielzeugteile zu den am häufigsten aspirierten Objekten. Nach einem plötzlichen Hustenanfall kann die weitere Symptomatik der Fremdkörperaspiration einer Atemwegsinfektion ähneln und dadurch unerkannt bleiben. Zu bedenken ist auch die Möglichkeit des Übergangs einer akuten Bronchitis in eine Lungenentzündung. Viele Kinder erleiden bereits im ersten Lebensjahr eine Infektion der unteren Atemwege, die sich zu einer Pneumonie entwickeln kann und gegebenenfalls stationär behandelt werden muss. Auch Asthma, Pseudokrupp, Mukoviszidose, Allergien sowie Kinderkrankheiten wie Masern, Keuchhusten oder Scharlach zählen zu den Erkrankungen, die bei Husten vom Arzt ausgeschlossen werden müssen.