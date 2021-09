Ein halber Messbecher sind nicht automatisch 2,5 ml

So wunderte sich eine Apotheke über die Verordnung von Luminal mit 100 mg Phenobarbital für einen drei Monate alten Säugling – bei einer empfohlenen Anfangsdosierung von 3 bis 6 mg pro kg Körpergewicht kommt man bei einem 6 kg schweren Baby auf 18 mg bis 36 mg Phenobarbital, was sich durch 100 mg Tabletten schwer realisieren lässt. Was tun? Auf Nachfrage der Apotheke bei der verordnenden Ärztin kam die Auskunft, der Säugling solle eine Tablette morgens und eineinhalb Tabletten abends bekommen – 250 mg. Die Apotheke merkte diese Überdosierung an, diese wurde ärztlicherseits jedoch damit abgetan, dass das Baby in der Klinik auf diese Dosis eingestellt worden sei. Erst beim Nachhaken in der Klinik kam der Fehler heraus: Das Baby hätte Luminaletten statt Luminal verordnet bekommen sollen – diese enthalten 15 mg Phenobarbital statt 100 mg –, und somit ergibt auch die Tagesdosierung mit 2,5 Tabletten Sinn.

In einem anderen Fall sollte ein Baby Protargol-Nasentropfen erhalten – verordnet hatte der Arzt aber Propranolol-Saft. In beiden Fällen kam die Verwechslung offenbar durch die ähnlich klingenden Arzneimittel- oder Wirkstoffnamen zustande.