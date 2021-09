Impfstatus-Abfrage in Kitas und Schulen wird kommen

Auf einmal geht alles ganz schnell: Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang vergangener Woche eine allgemeine Auskunftspflicht der Arbeitnehmer über ihren Impfstatus gegenüber den Arbeitgebern ins Spiel gebracht hatte, kam es erwartungsgemäß zu einer heftigen Diskussion. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi waren dagegen, die Arbeitgeber dafür. Nicht zuletzt unter dem Druck der Gewerkschaften lehnte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil es ab, eine entsprechende Bestimmung in die am 10. September in Kraft tretende verlängerte und ergänzte Corona-Arbeitsschutzverordnung einzufügen. Stattdessen forderte er Spahn auf, einen konkreten Vorschlag für das Infektionsschutzgesetz zu machen. „Dann kann ich mir das angucken“, äußerte Heil am vergangenen Dienstag im rbb-Inforadio.

Zwei Tage später war man sich einig: Am späten Donnerstagabend entschied die Regierungskoalition, dass das Auskunftsrecht der Arbeit­geber zum Impfstatus der Arbeitnehmer ausgeweitet werden soll. Ein entsprechender Änderungsantrag, der in das Aufbaugesetz zur Fluthilfe eingebettet ist, wurde am heutigen Freitagvormittag sowohl vom Gesundheitsausschuss als auch vom Haushaltsausschuss behandelt und beschlossen. Nun kann die Änderung des Infektionsschutzgesetzes am kommenden Dienstag abschließend im Bundestag beraten werden.