Mehrheit findet Impfstatus-Abfrage durch den Arbeitgeber in Ordnung

Der Bundestag hat am heutigen Dienstag mehrere Corona-Neuregelungen beschlossen. Unter anderem ging es darum, ob Arbeitgeber ein Anrecht darauf erhalten sollen, den Impfstatus der Beschäftigten zu erfahren. Das Recht der Arbeitgeber, Gesundheitsdaten ihrer Angestellten zu erfahren und diese auch noch zu speichern, ist hierzulande sehr beschränkt. Einige Ausnahmen gibt es jedoch. So müssen Arbeitnehmer, die in bestimmten Einrichtungen (nach § 23 Absatz 3 Satz 1 IfSG) tätig sind, beispielsweise einen vollständigen Masernschutz nachweisen.

Dem aktuellen Beschluss zufolge sollen nun Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen im Zuge der Pandemie gefragt werden können, ob sie geimpft sind. Das ist der Kompromiss, auf den sich Union und SPD vergangene Woche geeinigt hatten. So mancher hätte sich allerdings eine weitergehende Regelung gewünscht, die das in allen Betrieben erlaubt. Insbesondere Arbeitgeberverbände hatten sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, dass der Impfstatus der Beschäftigten abgefragt werden darf. Viele Gewerkschaften waren jedoch strikt dagegen, sie fürchten eine Impfpflicht durch die Hintertür.