Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) rät den Ärzt:innen, nur eine Rezeptur pro Rezeptblatt zu verordnen. Dies ist in den „Erläuterungen zur Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung“ (S. 55) festgehalten. Darin heißt es: „Bei der Verordnung von Rezepturen darf grundsätzlich nur die Vorderseite des Vordrucks benutzt werden. Pro Rezeptur ist hierbei ein Verordnungsblatt zu verwenden.“ Diese Vorgabe richtet sich jedoch nur an die Ärzt:innen. Die Apotheke hat diesbezüglich keine Prüfpflicht und darf Verordnungen mit mehreren Rezepturen oder einer Kombination aus Fertigarzneimitteln und Rezeptur grundsätzlich beliefern – seit Einführung des Hash-Codes wird dabei jedoch die Software nicht mehr mitspielen. Bei mehr als einer Rezeptur pro Verordnungsblatt sind Probleme mit der Hash-Code-Bedruckung zu erwarten, denn allein der lange Zahlencode einer Rezeptur füllt das Verordnungsblatt schon aus. Es wird also definitiv zu Problemen mit der Abrechnung kommen. Da Ärzt:innen sowieso von der KBV empfohlen wird, pro Rezept nur eine Rezeptur zu verordnen, kann man sie bei Bedarf noch einmal darauf hinweisen.