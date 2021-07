Inhaltlich setzt die Erstausgabe auf den Neuanfang – junge Frauen erzählen von ihrer Lust am Ausprobieren und wie sie herausgefunden haben, was im Leben wirklich zählt. Die Schwerpunkte des Pocket-Magazins gesund.de liegen generell auf Wohlbefinden, gesunder Ernährung, Sport, nachhaltigem Lebensstil ­und „Digital Health“. In den Rubriken „gesund fühlen“, „gesund genießen“ und „gesund gestalten“ verspricht der Verlag „unterhaltsam aufbereitetes Expertenwissen“. Hinzu kommen Informationen, wie sie neue digitale Möglichkeiten im Gesundheitsbereich optimal für sich nutzen können. In der ersten Ausgabe wird es etwa einen Comic zum E-Rezept geben.

„Die jungen Frauen sind eine für die Zukunft besonders wichtige Zielgruppe in der Apotheke vor Ort. Deshalb ergänzt unser neues Magazin stimmig die Wort & Bild-Magazinfamilie und ist für die Apotheken ein tolles neues Instrument, um auch die Kund:innen zu binden, die verstärkt digitale Produkte in der Gesundheitsversorgung nutzen“, sagt Jan Wagner, Gesamtvertriebsleiter des Wort & Bild Verlags. „Gleich zum Starttermin zeigt uns die große Nachfrage vonseiten der Apotheken, dass sie darin einen echten Mehrwert für ihre Kundschaft sehen.“

Das neue Magazin wird ab 1. August – beziehungsweise am Montag danach – in knapp 4.000 deutschen Apotheken erhältlich sein. Mit einer Erstauflage von 560.000 Exemplaren geht es los. Die Logistik und Vermarktung übernimmt Phoenix. Perspektivisch soll das Magazin auch bei weiteren Partnern im Gesundheitswesen verfügbar sein, heißt es. Genaueres zu diesen Partnern verrät man auf Nachfrage noch nicht – es sei einiges in Planung, aber noch nichts spruchreif, so eine Verlagssprecherin.