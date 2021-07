Phoenix und Noventi bewerben ihr gemeinsames Angebot als neue Möglichkeit zur Einkaufsfinanzierung, die den finanziellen Spielraum der Apotheken vergrößern soll. Grundlage ist das bestehende Konzept „Factoring plus“ der Noventi HealthCare GmbH. Diese bietet eine Einkaufsfinanzierung, bei der sie das Zahlungsziel für die Lieferantenrechnung auf bis zu drei Monate verlängert. Die Noventi HealthCare GmbH ist ein Factotinginstitut, das der Finanzaufsicht unterliegt. Sie bietet eine solche Finanzierung bereits seit 2019 für frei wählbare Verwendungen an. Neu ist die Zusammenarbeit von Noventi, dem Marktführer unter den Apothekenrechenzentren, mit Phoenix, dem Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel. Nach Angaben der Unternehmen hätten diese schon länger an einer solchen Partnerschaft gearbeitet und würden diese Einkaufsfinanzierung für die von Phoenix bezogenen Waren seit Mai anbieten. Dabei kauft Noventi die Forderungen von Phoenix an und übernimmt das Factoring im Auftrag der Apotheke. Die Apotheke gibt also ihre Rechnung an Noventi weiter und muss nicht sofort an Phoenix zahlen, sondern später an Noventi. Phoenix und Noventi sehen dadurch neuen Spielraum für die Apotheke. Die Apotheker könnten damit ihre Finanzplanung überdenken.