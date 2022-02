Noventi sammelt neues Geld ein – mit Genussscheinen

Wenn ein Unternehmen frisches Kapital braucht, existieren verschiedene Möglichkeiten, dieses zu bekommen. So kann es klassisch einen Kredit aufnehmen. Zudem kann es sich auf unterschiedlichen Wegen Geld von Anlegern holen. Der bekannteste führt wohl über Aktien, eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Genussscheine.

Von letzterer Möglichkeit macht Noventi nun Gebrauch. Laut einer Mitteilung vom heutigen Donnerstag werden Genussscheine mit einem Volumen von bis zu 80 Millionen Euro in mehreren Serien ausgegeben. Der FSA als Alleinaktionär der Noventi Health SE habe Vorstand und Aufsichtsrat ermächtigt, Genussscheine bis zu dieser Gesamthöhe zu emittieren, heißt es. Erworben werden können sie zunächst von Mitgliedern des FSA, zu späteren Zeitpunkten dann auch von Kund:innen, den Mitarbeitenden der Noventi-Group und branchennahen institutionellen Investoren. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die erste Serie der Genussscheine in Höhe von bis zu 40 Millionen Euro den Mitgliedern des FSA anzubieten. Das Ganze soll Geld für die weitere Wachstums- und Transformationsstrategie bringen und man wolle „eine attraktive Partizipationsmöglichkeit am Erfolg von Noventi“ bieten, heißt es in der Mitteilung.

Allerdings sind Genussscheininhaber nicht nur am Erfolg beteiligt: Für den Fall eines Bilanzverlusts, werde dieser zunächst durch den Bilanzgewinn kompensiert, erklärt Noventi auf Nachfrage. Falls das nicht in voller Höhe möglich sein sollte, werde das Genussscheinkapital verwendet. Der Verlust sei dann anteilig von allen Inhabern der Genussscheine, je nach Volumen, zu tragen. Bei in Folgejahren erwirtschafteten Jahresüberschüssen werde das Genussscheinkapital vorrangig wieder aufgefüllt.