Ist Factoring auch was für Apotheken?

Bei der enormen Vielfalt solcher Finanzierungsformen soll an dieser Stelle nur interessieren, dass einige davon das Factoring nutzen. Dabei verkauft der Eigentümer einer Forderung diese an einen sogenannten Factor. Dieser Factor ist ein Finanzdienstleister, der dem ursprünglichen Inhaber der Forderung schnell den weitaus größten Teil des ausstehenden Betrages zahlt und sich dann selbst darum kümmert, das Geld vom Zahlungspflichtigen zu erhalten. Dabei erhält der Finanzdienstleister vom ursprünglichen Inhaber der Forderung eine Gebühr für die Leistung und Zinsen für den überbrückten Zeitraum. Der Vorteil für den ursprünglichen Inhaber der Forderung liegt in der Geschwindigkeit der Zahlung. Er erhält schnell Liquidität, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Das ist besonders interessant, wenn schwer einzuschätzen ist, wann der Zahlungspflichtige die Rechnung begleichen wird. Wenn statt einer solchen Forderung dann liquide Mittel in der Bilanz stehen, kann dies wiederum die Bonität des Unternehmens erhöhen und bei der Aufnahme anderer Kredite helfen. Der Factor hingegen profitiert von Gebühren und Zinsen und kann möglicherweise gebündelte Forderungen zu guten Konditionen weiterverkaufen.

Die prinzipiell gleiche Konstruktion kann sich auch aus einer anderen Ausgangssituation ergeben. Dann gibt ein Zahlungspflichtiger seine Verbindlichkeit an einen Factor weiter. Der Finanzdienstleister zahlt an den Rechnungssteller und erhält das Geld zuzüglich Gebühren und Zinsen später vom ursprünglich Zahlungspflichtigen. Auch in diesem Fall erkauft sich ein Unternehmen vom Factor Liquidität für eine gewisse Zeit, ohne einen Kredit in Anspruch zu nehmen.