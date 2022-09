Böhm und Steimel beschreiben Noventi als verlässlichen Partner und seit 122 Jahren als zukunftssicheren Begleiter der Apotheken. „Das soll und das wird auch so bleiben“, betonen Böhm und Steimel und erklären: „Wir wissen, dass die Sicherheit der Rezeptabrechnung existenziell ist und wir sind sehr stolz darauf, dass es in unserer Unternehmensgeschichte noch nie zu einer eigenverschuldeten Verzögerung bei der Auszahlung der Rezeptabrechnung kam.“ Noventi habe ein festes, von der Apobank geführtes Finanzierungskonsortium, das die Zahlungen an die Apotheken jederzeit sicherstelle.



Für die Abrechnung sei besonders die in den Vertragsbedingungen verankerte rechtliche Absicherung hervorzuheben. Dabei würden die Kunden bis zur erfolgten Auszahlung der Rezeptgelder uneingeschränkt Eigentümer der Rezepte bleiben. Zu dieser sogenannten Zug-um-Zug-Abtretung verweisen die Vorstände auf die Abrechnungs- und Factoringvereinbarung und auf ein früheres Schreiben von Noventi vom Mai dieses Jahres.