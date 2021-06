Pausieren von Blutdrucksenkern könnte die Genesung beschleunigen

Ihre randomisierte, kontrollierte, offene Studie „Stopping ACE-inhibitors in COVID-19” (ACEI-COVID-19, NCT04353596) wurde an 35 Zentren in Österreich und Deutschland durchgeführt. Zwischen dem 20. April 2020 und dem 20. Januar 2021 wurden 204 Patienten ab 18 Jahren (Durchschnittsalter 75 Jahre) eingeschrieben, die seit kurzem eine symptomatische SARS-CoV-2-Infektion hatten und über mindestens einen Monat vor der Aufnahme der Studie mit ACE-Hemmern (56 Prozent) oder Angiotensin-Rezeptorblockern (44 Prozent) behandelt worden waren. 98 Prozent der Patienten hatten eine arterielle Hypertonie, 33 Prozent Diabetes, 22 Prozent eine koronare Herzkrankheit und 9 Prozent litten an Herzinsuffizienz. Die eine Hälfte der Studienteilnehmer setzte die Medikation für 30 Tage ab, die andere nahm sie weiter ein.