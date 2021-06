93 Prozent Wirksamkeit auch gegen Coronavirus-Varianten

Die Datenerhebung zu den Wirksamkeitsendpunkten der PREVENT-19-Studie erfolgte Novavax zufolge vom 25. Januar bis zum 30. April 2021. In diesem Zeitraum zirkulierte in den USA bereits vorherrschend die erstmals in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 und auch andere besorgniserregende Varianten (Variants of Concern, VOC) waren bereits aktiv. Wie gut schützte NVX-CoV2373 vor diesen Varianten? Novavax sequenzierte 54 der 77 SARS-CoV-2-Fälle in der Studie – 35 (65 Prozent) entfielen auf VOC, neun (17 Prozent) waren Variants of Interest und zehn (19 Prozent) andere Varianten. Der Impfschutz gegen VOC und VOI lag bei 93,2 Prozent (95 % CI: 83,9, 97,1) – 38 von 44 Fällen traten in der Placebogruppe auf, bei den Geimpften erkrankten sechs an VOI oder VOC. Welche besorgniserregenden Varianten, außer der britischen sonst noch untersucht wurden, hat Novvax bislang nicht veröffentlicht.