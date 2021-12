EMA lässt COVID-19-Impfstoff Nuvaxovid zu

Da jedoch hochgereinigte Proteine in Untereinheitenimpfstoffen oft keine ausreichende Immunabwehr im Körper hervorrufen, versetzt Novavax seine COVID-19-Vakzine zusätzlich mit einem Adjuvans auf Saponinbasis (Matrix M1-Adjuvans). Auch das ist kein Unbekanntes: So enthält der seit 2018 in Europa zugelassene Gürtelrose-Impfstoff Shingrix ebenfalls ein Adjuvans auf Saponinbasis.

Die EMA stützt ihre Zulassungsempfehlung auf überzeugende Daten aus den zwei wichtigsten klinischen Studien an über 45.000 Teilnehmer:innen. In einer ersten Studie (Mexiko und USA), veröffentlicht im „New England Journal of Medicine“, reduzierte eine zweifache Impfung mit Nuvaxovid verglichen mit Placebo die Zahl symptomatischer COVID-19-Fälle um 90,4 Prozent. In der Impfstoffgruppe erkrankten 14 von 17.312 Teilnehmer:innen, in der Placebogruppe waren es 63 von 8.140. Die zweite Studie, ebenfalls im „NEJM“ publiziert, fand im Vereinigten Königreich statt. Hier lag die Impfeffektivität mit 89,7 Prozent ähnlich hoch. Es kam zu zehn symptomatischen COVID-19-Fällen unter 7.020 Nuvaxovid-Geimpften und 96 Erkrankten bei 7.019 Personen mit Placeboinjektionen. Die Gesamtwirksamkeit der Vakzine gibt die EMA mit 9 Prozent an. Die Studien liefen laut Novavax Beobachter-verblindet.