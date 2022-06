Noch hat Novavax keine Zulassung für seinen COVID-19-Impfstoff in den Vereinigten Staaten. Am heutigen Dienstag (7. Juni 2022) trifft sich jedoch das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (ein Ausschuss, der Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und angemessenen Verwendung von Impfstoffen und verwandten biologischen Produkten, die zur Vorbeugung, Behandlung oder Diagnose menschlicher Krankheiten bestimmt sind, prüft und bewertet), um über die Notfallzulassung von Nuvaxovid in den USA zu beraten. In der EU ist Nuvaxovid seit Dezember 2021 zugelassen.