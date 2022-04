Basis für den pädiatrischen Zulassungsantrag bilden Daten der PREVENT-19-Studie, einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie mit 2.247 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren, in der Novavax an 73 Standorten in den USA die Sicherheit, Wirksamkeit (Immunogenität) und Effektivität von NuvaxovidTM untersucht. NuvaxovidTM zeigte in PREVENT-19 eine Gesamtwirksamkeit von 80 Prozent und erreichte damit den primären Endpunkt. Die Datenerhebung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Delta-Variante dominierte.