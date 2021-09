Novavax prüft Impfstoffkombi gegen Grippe und Corona

Die Studie wird an zwölf Studienzentren in Australien an 640 gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren durchgeführt. Die Probanden waren entweder zuvor bereits mit SARS-CoV-2 infiziert oder wurden bereits mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft. Sie erhalten zwei Dosen der Impfstoffkombi, und zwar an Tag 0 und Tag 56 (Abstand acht Wochen). Laut Novavax hat die COVID-19-Grippe-Impfung in präklinischen Studien bereits eine „robuste“ Immunreaktion gezeigt, wobei das Adjuvans eine Schlüsselrolle gespielt habe. Novavax erwartet die Studienergebnisse in der ersten Hälfte des Jahres 2022.

„Diese Studie ist die erste ihrer Art, die das Potenzial des Impfstoffs untersucht, eine robuste Immunantwort gegen zwei lebensbedrohliche Krankheiten gleichzeitig hervorzurufen, die durch unser Adjuvans Matrix-M verstärkt wird“, sagte Dr. Gregory M. Glenn, Präsident für Forschung und Entwicklung bei Novavax.

Dass NVX-CoV2373, der Corona-Impfstoffkandidat, sich mit Grippeimpfstoffen „verträgt“ und die Wirksamkeit der Vakzine erhalten bleibt, hat Novavax bereits in einer Studie untersucht, dort aber mit einem bereits zugelassenen Grippeimpfstoff.