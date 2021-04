Virus-like-Particles: Dritte Impfstofftechnologie gegen COVID-19 in Europa

Über die ersten in Europa zugelassenen COVID-19-Impfstoffe wurde bereits breit berichtet. Auch in der Bevölkerung sind Begriffe wie mRNA- und Vektorimpfstoffe mittlerweile geläufig. Vorteil der neuen Technologien ist, dass damit Impfstoffe schnell entwickelt und einfacher großtechnisch hergestellt werden können – im Vergleich zu traditionellen Verfahren (bei Lebendvirusimpfstoffen oder inaktivierten Impfstoffen). Sie können so bei sich verändernden Erregern schnell angepasst werden. Neben diesen beiden mittlerweile gut bekannten Impfstofftypen gibt es noch die sogenannten Untereinheitenimpfstoffe, wie das PEI in der aktuellen Ausgabe des Bulletins zur Arzneimittelsicherheit erklärt (Ausgabe 1, April 2021).