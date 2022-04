Novavax meldet Erfolg bei Corona-Grippe-Impfstoff-Kombi

Daneben forscht Novavax auch an einem reinen Grippeimpfstoff – hier ist man bereits ein Stück weiter: Erst vor kurzem konnte das Unternehmen Phase-3-Ergebnisse in „The Lancet“ („Comparison of the safety and immunogenicity of a novel Matrix-M-adjuvanted nanoparticle influenza vaccine with a quadrivalent seasonal influenza vaccine in older adults: a phase 3 randomised controlled trial“) veröffentlichen. Der vormals unter Nanoflu bekannte Impfstoffkandidat führte bei älteren Erwachsenen zu einer besseren Immunantwort (qualitativ und quantitativ) als eine bereits zugelassene standarddosierte, vierfache Grippevakzine (Fluzone quadrivalent). Beim Novavax-Grippeimpfstoff handelt sich um einen tetravalenten rekombinanten Protein-Nanopartikel-Impfstoff (Hämagglutinin), den das Unternehmen mittels Baculoviren und Insektenzelllinien herstellt.