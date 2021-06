Bereit für die digitalen COVID-19-Zertifikate?

Zu Monatsbeginn ist ein neuer § 22 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Kraft getreten. Er bestimmt, dass jetzt auch Apotheken Nachtragungen im Impfausweis vornehmen können – im gelben Impfbuch sowie künftig auch im digitalen Impfausweis. Zudem können Apotheken, ebenso wie Ärzte, nachträglich digitale COVID-19-Impf-, Genesenen- und Testzertifikate ausstellen. Bislang werden allerdings nur in ausgewählten Impfzentren im Rahmen eines Feldtests digitale Impfzertifikate ausgegeben – dazu wird der Impfzertifikatservice des Robert Koch-Instituts (RKI) verwendet. Noch in diesem Monat soll die CovPass-App kommen, die dann das Einlesen der Zertifikate ermöglicht. Und das Bundesgesundheitsministerium verspricht: Noch im Juni sollen auch Apotheken und Arztpraxen die digitalen Nachweise zur Verfügung stehen.