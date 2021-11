Overwiening: Strafbarkeitslücken schließen!

Mittlerweile mehren sich die Stimmen in der juristischen Fachwelt, dass es bei der Fälschung von Impfausweisen eine Strafbarkeitslücke gibt: Wer seinen Impfpass selbst fälscht oder von jemandem fälschen lässt, der nicht – wie ein Arzt oder eine Ärztin – zu der Dokumentation berechtigt ist, macht sich nicht strafbar, wenn er diesen zur Digitalisierung in der Apotheke vorlegt oder sich damit zu Orten Zutritt verschafft, an denen 2G oder 3G gilt. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hat die Bundesregierung nun aufgefordert, diese Lücke zu schließen.