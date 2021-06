DAV bietet Modul zum digitalen Impfzertifikat

Der rechtliche Rahmen steht: § 22 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bestimmt seit dieser Woche unter anderem, dass Apotheken nachträglich die neuen COVID-19-Zertifikate für Geimpfte und Genesene ausstellen können. Am kommenden Montag tritt zudem die neue Coronavirus-Impfverordnung in Kraft, die die Vergütung der Apotheken und Ärzte zumindest für die COVID-19-Impfzertifikate regelt.

In der Praxis ist man noch nicht ganz so weit: In Brandenburg startete vergangene Woche erst einmal ein Feldtest für das neue Impfzertifikat. Was bislang noch fehlt, ist die CovPass App für die Impflinge, mit der sie das Zertifikat in Form eines QR-Codes einscannen können. Künftig soll dies auch über die Corona-Warn-App möglich sein. Auch im Pilotprojekt erhalten die Geimpften im Impfzentrum erst einmal nur einen ausgedruckten QR-Code, den sie aufbewahren sollen.