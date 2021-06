Scholz sieht Erscheinungsbild der Apotheken sehr positiv

Am gestrigen Montagabend fand die Kammerversammlung der Apothekerkammer Bremen als Präsenzveranstaltung statt. Kammerpräsident Klaus Scholz blickte in seinem Bericht auf die bisherigen Herausforderungen durch die Pandemie zurück und betonte dabei die Bremer Maskenaktion. Noch vor der bundesweiten Maskenverteilung hatte der Bremer Senat in den Apotheken FFP2-Masken an Einwohner ab 65 Jahren verteilen lassen. Die Masken wurden vom Land an die Apotheken geliefert, die diese unentgeltlich und ohne Honorar abgaben. Scholz erklärte dazu, diese Aktion sei den Apothekern in Bremen wohl am meisten in Erinnerung geblieben. Es habe viel Kritik, aber auch nur eine kurze Entscheidungszeit gegeben. Viele Vorschläge hätten in der Kürze der Zeit nicht umgesetzt werden können. Einen wesentlichen Anteil am „Sturm auf die Apotheke“ hätten die Medien gehabt. Doch die Apotheken hätten damit ein sehr gutes Image aufgebaut. Die Kritik an der Maskenqualität sei dem Land Bremen und nicht den Apotheken angelastet worden. Nach Ansicht von Scholz habe Bremen damit ein Zeichen für die spätere Gutscheinaktion des Bundes gesetzt.