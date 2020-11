Bremer Apotheken verteilen kostenlose FFP2-Masken zum Schutz vor Corona

Wie der „Weser-Kurier“ am vergangenen Dienstag meldete, befürchten Apotheker in Bremen nun einen Ansturm. Wird es durch die kostenlose Ausgabe zu langen Schlangen und dichtem Gedränge vor den Geschäften kommen? „Uns ist wichtig zu sagen, dass wir uns ehrenamtlich einbringen und dafür Sorge tragen müssen, dass für die Mitarbeiter und auch die Kunden die Sicherheit an erster Stelle steht. Es ist nicht sinnvoll, dass ab Freitag die Kunden dicht an dicht vor den Apotheken stehen. In diese Richtung geht auch meine Kritik, denn die Gratis-Verteilung von Masken birgt auch Risiken“, wird Thomas Real, Inhaber der Raths-Apotheke am Marktplatz, zitiert. „Jeder sollte darüber nachdenken, dass es nicht zu so Szenen kommt wie im Frühjahr beim Verkauf von Toilettenpapier. Wir wollen kein Wettrennen bei der Verteilung der Masken.“ Im Vorfeld hatte es laut „Weser-Kurier“ zunächst Überlegungen gegeben, die Ausgabe an ein ärztliches Attest zu knüpfen, was zusätzlich einen möglichen Ansturm auf Arztpraxen bedeutet hätte.

Wie lange die Gratis-Ausgabe der Spezialmasken in den Apotheken des Landes laufen soll, ist derzeit noch nicht bekannt, schreibt der „Weser-Kurier“.