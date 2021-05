Transparency International: Weniger als die Hälfte der klinischen Studien veröffentlicht

Doch die Kritik von Transparency reicht über die Verträge hinaus: Die Analyse von 86 registrierten klinischen Studien habe gezeigt, dass nur 45 Prozent dieser Studien veröffentlicht und davon bei 41 Prozent nur die wichtigsten Ergebnisse in einer Pressemitteilung oder auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurden. Klinische Studienprotokolle wurden nur bei 12 Prozent der Studien veröffentlicht, heißt es.

Intransparenz bei klinischen Studien könne zu selektiver Berichterstattung führen. Nur durch Transparenz klinischer Studien könne die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen überwacht sowie der Manipulation von Daten vorgebeugt werden.

Die Studie „For Whose Benefit? Transparency in the development and procurement of COVID-19 vaccines“ kann hier eingesehen werden.