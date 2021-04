FDA entzieht Bamlanivimab Notfallzulassung

Am vergangenen Freitag teilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) mit, die Genehmigung zur Verwendung des monoklonalen Antikörpers Bamlanivimab in Notfällen (Emergency Use Authorization, EUA) widerrufen zu haben. Diese hatte ermöglicht, Bamlanivimab zur Behandlung von leichtem bis mittelschwerem COVID-19 bei Erwachsenen und bestimmten Kindern anzuwenden. Nach der Auswertung weiterer Daten habe sich herausgestellt, dass Virus-Varianten gegen diesen Antikörper resistent seien und der Nutzen des alleinigen Einsatzes dieses Präparats nicht mehr größer sei als mögliche Risiken.

Die Zulassungen für andere, auch kombinierte Antikörper-Präparate würden aber aufrechterhalten. In den USA sind solche Präparate schon länger im Einsatz, bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA laufen derzeit Prüfverfahren.