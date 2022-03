Als Beispiel für Interessenkonflikte wird die Kooperation von Ärzt:innnen und Industrie in klinischen Studien genannt. Solche Studienärzt:innen sollten später nicht an der Medikamentenbewertung beteiligt sein, heißt es. Außerdem werden Beraterverträge zwischen der Führungsschicht der Fachgesellschaften mit der Industrie besonders kritisch gesehen. In solchen Fällen reiche es nicht aus, die Interessenkonflikte zu benennen. Zudem sei grundsätzlich das Geschäftsmodell medizinischer Fachgesellschaften zu hinterfragen. Der Industrie würden nämlich die Überlassung der Räumlichkeiten für sogenannten Industriesymposien auf Fortbildungskongressen teuer vergütet – mit bis zu 40.000 Euro für zwei Stunden, heißt es. Bei Selbstkosten für Saal und Technik von maximal 4.000 Euro würde so das Äquivalenzprinzip eklatant verletzt. „Die Fachgesellschaft verkauft nicht den Saal, sondern den Zugang zu den ärztlichen Köpfen, die nirgendwo so konzentriert versammelt sind, wie beim Jahreskongress“, meinen die drei Transparenzorganisationen.