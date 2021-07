In einer gemeinsamen Mitteilung appellieren die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) noch einmal an die Bevölkerung Europas, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Sie verweisen auf die besorgniserregende Delta-Variante (B.1.617.2), die sich in Europa schnell ausbreitet und die Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie ernsthaft behindern könnte. Es gebe Hinweise darauf, dass die Variante um 40 bis 60 Prozent übertragbarer sei als die frühere Alpha-Variante (Β.1.1.7), heißt es in der Mitteilung.