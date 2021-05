Impfkommission: Zunächst an Priorisierung festhalten

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind sich offenbar uneins, wie mit der Priorisierung bei Impfungen gegen COVID-19 weiter verfahren werden soll. Während der Minister am gestrigen Donnerstagabend informierte, er habe sich mit den Gesundheitsministern der Länder darauf geeinigt, die Priorisierung für den Impfstoff von AstraZeneca auszusetzen, will die STIKO weiter daran festhalten. Denn es gibt laut STIKO bei anhaltend hoher Impfbereitschaft einen „noch beträchtlichen Anteil an impfbereiten Personen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19 Verlauf, die noch keine Möglichkeit zur Impfung hatten“.

So seien rund 45 Prozent der 70- bis 79-Jährigen und fast 70 Prozent der 60 bis 69-Jährigen bisher nicht geimpft (Stand: 28. April). Es handelt sich allein in diesen beiden Gruppen nach STIKO-Angaben um 10,8 Millionen Menschen. Auch bei jüngeren Vorerkrankten sei aktuell nur etwa ein Viertel einmal geimpft. Wenn zunehmend Impfstoff verfügbar werde, könnten in den kommenden Monaten verschiedene Gruppen parallel geimpft und Priorisierungsstufen regional zeitversetzt angepasst werden, erklärte die Kommission. „Dennoch ist eine Priorisierung weiterhin sinnvoll.“ Die STIKO appelliere an die Solidarität der Ärzteschaft und der gesamten Bevölkerung, „bis auf Weiteres vorrangig besonders gefährdeten Personen eine Impfung zu ermöglichen“.