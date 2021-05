Vaxzevria: Erhöhtes Risiko für seltene Impfkomplikation auch bei älteren Frauen

Besondere Beachtung dürfte diese Empfehlung angesichts des neuesten Vorhabens von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erfahren. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, will Spahn den AstraZeneca-Impfstoff für alle freigeben – ohne Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe. Am Mittwochabend habe er in der WDR-Fernsehsendung „Aktuelle Stunde“ angekündigt, noch an diesem Donnerstag mit seinen Länderkollegen darüber reden zu wollen. Zudem solle das Intervall zwischen Erst- und Zweitimpfung mit AstraZeneca – derzeit zwölf Wochen – in Zukunft flexibler gehandhabt werden können.