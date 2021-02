STIKO überarbeitet ihre Empfehlungen – was ändert sich?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut rät, dass die seit 29. Januar 2021 in der EU bedingt zugelassene Corona-Vakzine „COVID-19-Impfstoff AstraZeneca“ nur bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren geimpft werden soll. Grund für die Altersobergrenze beim Vektorimpfstoff des schwedisch-britischen Pharmaunternehmens ist, dass „zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren (…) bisher keine ausreichenden Daten“ vorliegen, erklärt die STIKO in ihrer am 29. Januar veröffentlichten zweiten Aktualisierung der „STIKO-Empfehlung zu COVID-19“. Zu finden ist diese im Epidemiologischen Bulletin 5|2021.