Dürfen Fachärzte Corona-Impfstoffe beziehen?

Im ersten Papier der ABDA zur Lieferung der COVID-19-Impfstoffe an Arztpraxen ist ebenfalls zu lesen: In den ersten beiden Wochen (KW 14 und 15) „sollen vorerst nur die Hausärzte bestellen“ (Stand 25. März). Die geltende Coronavirus-Impfverordnung, die allerdings erst am 1. April im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, nennt hingegen als berechtigte Leistungserbringer (neben Impfzentren, angegliederten mobilen Impfteams und von den Zentren beauftragten Ärzten/Arztpraxen) „Arztpraxen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen“ – eine Einschränkung auf Hausärzte gibt es nicht. Es kommt also auf die kassenärztliche Zulassung an, nicht aber auf die Fachrichtung.

Die ebenfalls am 1. April im Bundanzeiger veröffentlichte „Allgemeinverfügung zur Sicherstellung der flächendeckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 an Arztpraxen“ bestätigt dies und nennt eine weitere abgesprochene Einschränkung. Unter „Pflichten der Apotheken“ ist dort zu lesen: „Apotheken geben auf Bestellung Impfstoff gegen COVID-19 ausschließlich an die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztpraxen ab, die sie mit Praxisbedarf versorgen“.