Bei rund 69 Prozent wurde alles pünktlich und vollständig geliefert

„Wieder mal eine Aktion, die zeigt, dass die Apotheke vor Ort unkompliziert und schnell zur Stelle ist“, schrieb ein Leser als Kommentar unter die DAZ.online-Umfrage zum Beginn der Corona-Impfstoff-Lieferungen über Apotheken an Arztpraxen. DAZ.online wollte wissen, wie der erste Tag lief. Alles in allem habe der Start verhältnismäßig gut geklappt, so der Leser in seinem Kommentar.

Das zeigt auch das Abstimmungsergebnis der DAZ.online-Umfrage. Von 387 Teilnehmer:innen gaben knappe 69 Prozent an, dass die Corona-Impfstoff-Lieferung über den Großhandel „super“ lief, also alles pünktlich und vollständig geliefert wurde.