Apotheken bestellen ab 10. Juni digital

Für die Bestellung von COVID-19-Impfstoffen für Betriebsärzte gelten derzeit im Vergleich zu Vertragsärzten einige Sonderregeln. Unter anderem müssen sie die Vakzinen immer donnerstags bis 12 Uhr für die jeweils übernächste Woche in den Apotheken ordern. Die Apotheken wiederum leiten die Bestellungen nicht elektronisch über MSV3 an ihren Großhandel weiter, sondern per Fax oder E-Mail.