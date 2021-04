In der zweiten Corona-Welle deutlich mehr Kinder mit SARS-CoV-2 infiziert

So wiesen 5,6 Prozent der Vorschulkinder im Testzeitraum zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 Antikörper auf. Unter den Schulkindern, die von November 2020 bis Februar 2021 getestet wurden, waren es sogar 8,4 Prozent. Insgesamt war die Antikörperhäufigkeit am Ende der zweiten Welle, das heißt im Januar und Februar 2021, etwa achtmal höher als am Ende der ersten Welle (April bis Juli 2020).

Der Abgleich mit den bayerischen PCR-Testdaten ergab, dass die Zahl der Antikörper-positiven Vorschul- und Schulkinder in der zweiten Welle drei- bis viermal so hoch war. Diese Befunde deuten auf eine relativ hohe Dunkelziffer tatsächlich infizierter Kinder und Jugendlicher hin.