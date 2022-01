Kinder mit Corona: Bauchschmerzen – Hinweis auf schwere Verläufe?

SARS-CoV-2 infiziert nicht lediglich die Atemwege. Auch im Magen-Darm-Trakt findet sich ACE2, ein wichtiger Rezeptor, über den das Virus in die menschliche Zelle gelangt. Bereits im Jahr 2020 gab es erste Hinweise, dass Kinder SARS-CoV-2 auch über den Stuhl ausscheiden, selbst dann noch, wenn ihre Nasen-Rachenabstriche bereits negativ waren. Die Arbeit wurde im Fachjournal „Nature“ veröffentlicht.

Zudem beschreiben manche Infizierte ausschließlich gastrointestinale (GI) Symptome, was vor allem vom Alter abzuhängen scheint: Gastrointestinale Beschwerden (vgl. „Frontiers in Pediatrics“ – „SARS-CoV-2 and the Gastrointestinal Tract in Children“) treten bei Kindern häufiger auf als bei Erwachsenen – Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen berichtet einer Studie zufolge jedes vierte infizierte Kind („The Lancet Child & Adolescent Health“ – „COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study“).

Liegt ein Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern (MIS-C) vor – auch PIMS genannt für Paediatric inflammatory Multisystem Syndrome (siehe Infobox) –, treten Magen-Darm-Beschwerden besonders häufig auf (90 Prozent). Vor allem Durchfall kommt bei COVID-19-Kindern vor, und zwar vor allem bei Säuglingen (15 Prozent), während ältere Kinder eher über Erbrechen (10 Prozent) oder Bauchschmerzen (8 Prozent) klagen. Daten dazu gibt es aus Italien, veröffentlicht im Fachjournal „Frontiers in Pediatrics“ („Epidemiology, Clinical Features and Prognostic Factors of Pediatric SARS-CoV-2 Infection: Results From an Italian Multicenter Study“).