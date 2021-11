Verlängerte Impfabstände schaden Immunantwort nicht

Mit Beginn der Impfkampagne war Comirnaty® (Pfizer/Biontech) bei ab 16-Jährigen zugelassen, geimpft wurden zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen. Nun war allerdings mit Start der Impfungen der COVID-19-Impfstoff alles andere als üppig vorhanden. Aus pragmatischen Gründen verlängerten viele Länder, unter anderem Deutschland und das Vereinigte Königreich, deswegen die Impfabstände zwischen den einzelnen Dosen, um möglichst vielen Menschen so schnell wie möglich zumindest einen Grundschutz mit einer ersten Dosis verabreichen zu können. In Deutschland erhielten Impfwillige ihre beiden Comirnaty®-Dosen deswegen im Abstand von drei bis sechs Wochen, im Vereinigten Königreich sogar in bis zu zwölfwöchigem Abstand.

Diese Entscheidung zu den gedehnten Impfabständen stützte man auf Ergebnisse der Zulassungsstudien, auf Erfahrungen mit anderen Impfstoffen und Modellierungen. So schützte Comirnaty® (BNT162b2) laut der zulassungsrelevanten Studie nach einer ersten Dosis mit einer Impfwirksamkeit von 52 Prozent vor symptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen. Das Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) des Vereinigten Königreichs schätzte die Impfwirksamkeit mit 89 Prozent sogar deutlich höher ein.