Genug getan?

Man fragt sich tatsächlich, warum die wirtschaftlichen Interessen der AvP-Kunden – immerhin geht es um 2.900 öffentliche Apotheken und Forderungen in Höhe von etwa 345 Millionen Euro – nicht hörbar von offiziellen Stellen vertreten werden. Es geht um Existenzen und um Arbeitsplätze. Kurzum: Es geht um das ökonomische Fundament der flächendeckenden Arzneimittelversorgung in Deutschland. Mit Krediten, Stundungen und finanziellen Hilfen aus Familien- und Freundeskreisen halten sich die Inhaberinnen und Inhaber seitdem über Wasser. Als Soforthilfsmaßnahme stellte die Bundesregierung zinsgünstige KfW-Darlehen in Aussicht. Die Bewilligung scheiterte allerdings mehrheitlich an den zu hoch gesteckten Hürden.

Wie lässt sich ein zweiter Skandal à la AvP verhindern?

Doch wie lässt sich ein so folgenschweres Desaster in Zukunft verhindern? In der Chaosphase nach Bekanntwerden der Insolvenz drehten sich viel Fragen um das Vorhandensein von Treuhandkonten bei AvP. Treuhandkonten – das klingt zunächst nach Sicherheit, Vertrauen und Transparenz. Man muss nicht Unternehmer sein, geschweige denn große Geldbeträge bewegen, um die Vorteile solcher Konten zu kennen. Mieter und Vermieter legen die vereinbarte Kaution auf ein solches ab. Doch können Treuhandkonten tatsächlich die entscheidende Sicherheitsarchitektur für Abrechnungsgelder sein? Die fast schon einhellige Meinung aller befragten Branchenkenner lautet: Nein!

Treuhandkonten böten nach aktueller Gesetzeslage den Apotheken keine erkennbar größere Sicherheit als bisher und die verpflichtende Einführung erscheine mit Blick auf den organisatorischen Aufwand „absolut unrealistisch“, so der Bundesverband Deutscher Apothekenrechenzentren (VDARZ) im vergangenen Dezember. Diesem Umstand ist sich auch die ABDA in ihrer aktuellen Stellungnahme zum Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetzes (GVWG) bewusst. So rechnet sie mit höheren Finanzierungskosten für die Apotheken, sollten die Rechenzentren zur Einführung von Treuhandkonten verpflichtet werden.