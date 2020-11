Die Klauseln der Rechenzentren

Doch dies ist offenbar keine einheitliche Linie unter den Rechenzentren. Denn Noventi stellt in seinen „FAQ zum Noventi-Hilfsprogramm für AvP-Kunden“ die Frage „Warum ist es bei der Noventi trotz der Forderungsabtretung sicherer?“ Darin erklärt die Noventi-Gruppe die Abrechnung über Treuhandkonten und diverse weitere Sicherungsmaßnahmen. Auch in den FAQ der Apotheken- und Ärzteabrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH werden Forderungsabtretungen zur Vorschussfinanzierung erwähnt. Auch dort wird betont, dass mit separaten Konten die Vermischung der Zahlungsströme verhindert wird. Doch Rechenzentren unternehmen noch viel mehr für die Sicherheit der Abrechnungsgelder. Darum geht es in der heute erschienenen DAZ – Abonnenten lesen hier mehr: „Kleingedrucktes mit großen Folgen“.