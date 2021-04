Apotheken dürfen Bestellungen von Privatärzten nicht beliefern

Erst kürzlich hatte die ABDA eine aktualisierte Information für die Apotheken herausgegeben, wonach hausärztlich tätige Privatärzt:innen ebenso wie Kassenärzt:innen bestellberechtigt sind. Dem ist nun offenbar doch nicht so: Wie die ABDA am gestrigen Mittwoch in einem Eilschreiben an die Kammern mitteilte, dürfen nach einer am Dienstagabend übermittelten Entscheidung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) die Impfstoffe ausschließlich an Ärzt:innen ausgeliefert werden, die an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmen.

„Der uns bekannte Entwurf der Corona-Impfverordnung (CoronaImpfV) sieht keine Beschränkung der Arztpraxen vor, die COVID-19-Impfstoffe verimpfen, somit auch bestellen dürfen“, schreibt die Standesvertretung. „Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat gestern Abend im Rahmen einer Videokonferenz davon abweichend mitgeteilt, dass in einem ersten Schritt nur Vertragsärzte, d. h. Ärzte mit einer Zulassung, zulasten der GKV abrechnen zu dürfen, in die nationale Impfstrategie eingebunden werden sollen.“ Dies soll laut ABDA durch eine Allgemeinverfügung des BMG geregelt werden, die zeitgleich mit der CoronaImpfV am heutigen Donnerstag bekannt gegeben werden soll. Beide Regelungen werden demnach am 1. April 2021 in Kraft treten.

Die Allgemeinverfügung wird dem Schreiben zufolge festlegen, dass Apotheken COVID-19-Impfstoffe nur an Vertragsärzt:innen abgeben dürfen. „Andere Bestellungen dürfen nicht beliefert werden“, betont die Bundesvereinigung. „Zuwiderhandeln ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG).“

Apotheken sollen Bestellungen umverteilen

Bestellungen von COVID-19-Impfstoffen von Ärzt:innen für die KW 14 (Woche nach Ostern), die nicht von Vertragsärzt:innen stammen, dürfen folglich nicht beliefert werden. „Der Impfstoff muss somit von der Apotheke gleichmäßig auf die Vertragsärzte verteilt werden, die in der Apotheke bestellt haben, jedoch aufgrund der Kontingentierung nicht die bestellte Menge erhalten haben.“ Wichtig: Die Arztpraxen dürfen nicht unaufgefordert mehr Impfdosen erhalten, als sie bestellt haben. „Davon betroffene Ärzte sind von der Apotheke unverzüglich über die Änderungen zu informieren, da dies für die Terminvergabe wichtig ist“, so die ABDA. „Sollte es einer Apotheke nicht möglich sein, so zu verfahren, ist diese gebeten, mit dem Großhandel Kontakt aufzunehmen.“

Bereits am vergangenen Freitag hatte DAZ.online im BMG angefragt, wie Apotheken mit Bestellungen von Privatärzt:innen verfahren sollen. Dieser Punkt werde noch geprüft, so die knappe Antwort. Eine Bitte um Bestätigung, dass das Ministerium eine entsprechende Allgemeinverfügung plant und wie mit bereits bestellten Impfstoffen für Privatpraxen umzugehen sei – die Bestellfrist war am vergangenen Dienstag um 15 Uhr abgelaufen –, ließ das BMG bisher unbeantwortet.