Corona-Impfstoff-Bestellung: BAK legt Arbeitshilfe vor

Bereits in der vergangenen Woche hatte die ABDA ein Dokument veröffentlicht, in dem sie nach damaligem Wissensstand über die Abläufe in den Apotheken bei der Bestellung und Distribution von Corona-Impfstoffen informierte. Dieses Papier hat die Bundesvereinigung nun an einigen Stellen aktualisiert und konkretisiert – unter anderem, was die Bestellung der Vakzine betrifft.