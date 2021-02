WHO empfiehlt Impfstoff von AstraZeneca

Erste Studien aus Südafrika zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca zeigten zwar deutlich weniger Wirksamkeit, um relativ milde Krankheitssymptome zu verhindern, sagte Alejandro Cravioto, der Vorsitzende eines Expertenrats, der die WHO in Impffragen berät, laut dpa. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff nicht gegen schwere Verläufe von COVID-19 schütze. Der Rat empfahl deshalb, den Impfstoff weiter einzusetzen. Die WHO schloss sich der Empfehlung an.