AstraZeneca setzt Corona-Impfstoff-Studie in den USA fort

Am 6. September musste AstraZeneca eine Pause bei seiner Corona-Impfstoff-Studie einläuten, nachdem bei einem Teilnehmer aus Großbritannien gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. Der gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelte Impfstoffkandidat AZD1222 befindet sich in Phase-2/3-Studien in verschiedenen Ländern – auch an mehr als 60 Standorten in den Vereinigten Staaten. In den vergangenen Wochen war die klinische Prüfung bereits unter anderem in Japan und Großbritannien wieder aufgenommen worden. Nun ist es auch in den USA wieder soweit. Die Food and Drug Administration (FDA) hat am vergangenen Freitag den Neustart in den USA genehmigt, wie das Unternehmen mitteilt. Die FDA habe alle Sicherheitsdaten aus Studien weltweit ausgewertet und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Fortsetzung der Studie sicher sei. Dies sei eine „tolle Nachricht“, damit die Arbeit an dem Impfstoff weitergehen könne, „um uns zu helfen, diese schreckliche Pandemie zu besiegen“, erklärte Pascal Soriot, Vorstandsvorsitzender des Pharmakonzerns.