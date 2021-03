„Ich denk‘ sogar nachts ans Impfzentrum …“

Wie geht es einer Apothekerin, die in die Arbeit eines Impfzentrums eingebunden ist? Welche Aufgaben fallen hier an, was gibt es zu tun? Ich fragte bei Apothekerin Silke Hans nach, die als stellvertretende pharmazeutische Leitung im Impfzentrum Kleve mitarbeitet. „Ich denk‘ sogar nachts in meinen Träumen ans Impfzentrum“, sagt die Apothekerin, die Inhaberin der Markt-Apotheke in Kleve ist. Ich wollte von ihr auch wissen, wie es mit den Impfstofflieferungen aussieht und ob sie wohl bald Schnelltests in ihrer Apotheke anbieten wird.