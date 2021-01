Apotheker bei der Impfstoffrekonstitution: richtig und wichtig!

Schwierigkeiten, die die Stabilität beeinflussen können

Unsachgemäßer Transport der Impfdosen nach dem Verdünnen (z. B. auf einem Rollwagen),

zu starkes Schütteln der Impfdosen bei der Herstellung,

Verwendung von zu kleinen Kanülen,

zu schnelle Injektion (Scherkräfte/Druck schädigen die mRNA),

Verwendung von zu großen Spritzen (Dosierungsprobleme),

größere Luftansammlung in der Spritze (mehrmaliges Aufziehen/Austreiben schädigt mRNA),

Nichteinhaltung der Kühlkette (Schädigung der mRNA).

All das sind Möglichkeiten, die die mRNA schädigen können. Was wäre die Folge? Mehr oder weniger funktionsfähiger Impfstoff pro Impstoffdose. Vermutlich ändert dies an der Wirksamkeit der Immunantwort nichts, allerdings sollte man bedenken, dass der ganze Aufwand drum herum (Impfzentren, Logistik, Personal) nur dafür betrieben wird, dass die Bevölkerung diesen Impfstoff ordnungsgemäß verabreicht bekommt. Möchte man dann letztendlich Abstriche hinnehmen?

Mikrobielle Stolpersteine

Schlechte Arbeitsplatzdesinfektion,

fehlendes Tragen von Schutzausrüstung,

mehrfache Verwendung derselben Kanülen,

fehlende Händedesinfektion,

Störung des Herstellungsvorgangs durch anderes Personal,

unprofessionelles aseptisches Arbeiten.

All das sind mikrobielle Stolpersteine. Was sind hiervon die Folgen? Verschleppen von Keimen, Infektion an der Einstichstelle? Blutvergiftung? Klar, das Risiko ist gering, aber es ist vorhanden.

Biontech selbst gibt in seiner Fachinformation eine chemische und physikalische Stabilität des verdünnten Impfstoffs von 6 Stunden bei 2-30°C an. Allerdings schreiben sie wortwörtlich: ,,Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt sofort verwendet werden. Bei nicht sofortiger Verwendung liegen die Aufbewahrungszeiten und -bedingungen für den Gebrauch in der Verantwortung des Benutzers.“