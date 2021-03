ABDA und BMG verhandeln zu liegengebliebenen Grippeimpfstoffen

Die verzögerte Freigabe hatte Folgen für die Apotheken: Während sie im November noch händeringend versucht hatten, Grippeimpfstoffe heranzuschaffen, stapelten sich vielerorts die Vakzinen im Dezember schon in den Betrieben. Nun droht laut einer Hochrechnung des Apothekerverbands Nordrhein rund eine Million Impfdosen in den Kühlschränken der Apotheken zu verfallen – bei einem Preis von etwa 10 Euro je Dosis entspricht das einem Lagerwertverlust von insgesamt rund 10 Millionen Euro.

Dass Apotheken auf den Kosten für nicht verimpfte Grippeimpfstoffdosen sitzen bleiben, ist nicht neu. In diesem Jahr macht jedoch möglicherweise die etwas unglückliche Rolle, die das BMG hier gespielt hat, ein Umdenken möglich: Wie das Ministerium auf Anfrage von DAZ.online mitteilte, laufen derzeit Gespräche zur Grippeimpfstoff-Misere mit der ABDA. „Dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sind Hinweise bekannt, dass die Nachfrage an Grippeimpfstoffen seit Mitte Dezember 2020 zurückgegangen ist und in Apotheken teilweise noch Impfstoffdosen lagern“, heißt es. „Das BMG steht zu der Thematik mit der ABDA im Gespräch.“

Was genau Gegenstand der Gespräche ist, dazu äußerte sich das Ministerium nicht näher. Auch ob nur die Impfstoffe aus der Nationalen Reserve Thema sind, lässt das BMG offen. Auf die Frage, ob man das Problem grundlegend angehen wolle, antwortet das Ministerium nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob es das Übel jetzt bei der Wurzel packen will, Schadensbegrenzung betreibt oder die Bemühungen der ABDA ins Leere laufen werden.

Auch vor dem Hintergrund, dass sich die Situation mit der Einführung von Efluelda als einzigem erstattungsfähigen Impfstoff für Menschen ab 60 Jahren in der kommenden Saison zuzuspitzen droht, wären grundsätzliche Überlegungen angebracht. Denn das Präparat ist etwa dreimal so teuer wie derzeit verfügbare Impfstoffe, was letztlich das wirtschaftliche Risiko für die Apotheken bei Vorbestellung nochmals deutlich erhöht.