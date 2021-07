In der vergangenen Grippesaison ging es drunter und drüber: Pandemiebedingt war die Nachfrage nach Impfungen gegen Influenza im Vergleich zu den Jahren zuvor spürbar gestiegen. Es hatte jedoch zunächst im Oktober und November, den klassischen Monaten für die Grippeimpfung, an Impfdosen gemangelt. Als im Dezember der Bund seine sogenannte Nationale Reserve von rund sechs Millionen Dosen in den Markt einspeiste, hatte das Interesse bereits deutlich abgenommen. Viele Apotheken blieben auf den Präparaten sitzen. Diese sind inzwischen unbrauchbar, denn Grippeimpfstoffe werden bekanntermaßen für jede Saison speziell an die jeweils grassierenden Virenstämme angepasst.