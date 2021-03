Blitzumfrage: Corona-Schnelltests in Apotheken flächendeckend möglich

Laut der Befragung führt heute jede zehnte Apotheke in Nordrhein, also etwa 250 Apotheken, bereits Corona-Schnelltests durch. „Das bedeutet, dass rein rechnerisch pro Stadt oder Gemeinde an Rhein und Ruhr etwa zwei Apotheken dieses für das Gemeinwohl so wichtige Angebot schon heute anbieten. Und die Tendenz ist steigend. Denn viele weitere Apotheken beschäftigen sich damit, Schnelltests in naher Zukunft durchzuführen“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des AVNR. Die Ergebnisse der Befragung zeigten auch, dass sich die Zahl der testenden Apotheken sogar verdreifachen ließe. „Das wären dann gut 750 Apotheken an Rhein und Ruhr – jede dritte Apotheke“, so Preis.