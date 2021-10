PoC-Antigentests: Bleiben die Apotheken dabei?

Der Apothekerverband Nordrhein (AVNR) hat nun diese Woche (Dienstag bis Donnerstagvormittag) eine Blitzumfrage unter seinen Mitgliedern durchgeführt und wollte wissen, ob sie dennoch weiter testen werden. Immerhin rund 200 der 2100 Mitgliedsapotheken haben mitgemacht. Demnach planen die Apotheken keinen sofortigen Ausstieg aus der Teststrategie, wie es in einer Pressemitteilung des AVNR heißt. Der Verbandsvorsitzende Thomas Preis kommentiert: „Die Durchführung von Corona-Schnelltests in Apotheken ist für die nächsten Wochen sichergestellt. Ein flächendeckendes Netz von testenden Apotheken wird es somit zunächst weiterhin geben“. Allerdings werde dieses nicht mehr so dicht sein wie im April oder Mai dieses Jahres. Sehr viele Apotheken stünden jedoch weiterhin zur Verfügung. Wie sich die Situation im November entwickeln wird, müsse man abwarten, so Preis weiter.

Rund 20 Euro für Selbstzahler geplant

Was die Kosten für einen Corona-Schnelltest angeht, die Apotheken künftig von Selbstzahlern erheben wollen, geht der AVNR aufgrund der Befragung von Preisen um die 20 Euro aus. International sei das noch vergleichsweise günstig.

Preis ist allerdings nicht überzeugt, dass die Abkehr von den Bürgertests richtig ist: „Gerade vor dem Hintergrund einer von allen Experten erwarteten Steigerung der Infektionszahlen erfolgt der Ausstieg aus den kostenlosen Bürgerstests zum falschen Zeitpunkt“, erklärt er. Die Nachfrage sei groß, täglich würden in NRW rund 200.000 Tests insgesamt durchgeführt. „Zu viele Menschen in unserem Land werden auf ein Stück mehr Sicherheit durch regelmäßiges Testen verzichten müssen. Sie werden einer guten Möglichkeit beraubt, dem Virus zu begegnen. Die Impfung ist eine Möglichkeit – Testen aber auch. Das sollte jedoch nicht am Geldbeutel scheitern“, erklärt Preis. Der AVNR-Chef hätte es besser gefunden, eine Zuzahlung einzuführen – so wie man sie bei Arzneimittel schon kennt.

Neue Prüfpflichten für die Apotheken

Der AVNR macht in seiner Pressemitteilung auch darauf aufmerksam, dass sich diejenigen, die weiterhin Anspruch auf die kostenlose Durchführung von Schnelltests haben, beispielsweise Schwangere oder Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, rechtzeitig eine ärztliche Bescheinigung ausstellen lassen sollte. Die Apotheken müssen sich diese Bescheinigung vorlegen lassen, wenn sie den Schnelltest nach dem neuen § 4a der Testverordnung durchführen wollen. Bei unter 18-Jährigen, die – wie Schwangere – noch bis Ende 2021 Anspruch auf einen kostenlosen Test haben, reicht die Vorlage eines Personalausweises.