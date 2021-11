Preis: Bürgertest-Ausstieg kam zum falschen Zeitpunkt

Die möglichen Ampel-Koalitionäre planen die Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP wird am morgigen Donnerstag der Deutsche Bundestag beraten. Sollte es wieder Gratis-Tests für jedermann geben, stehen die Apotheken an Rhein und Ruhr mit ihrer Test-Infrastruktur Gewehr bei Fuß, betont der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, in einer Mitteilung des AVNR vom heutigen Mittwoch.