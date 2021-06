Preis: Bürgertests gehören in die Hände der Heilberufler

AVNR-Chef Thomas Preis sieht in der Coronavirus-Testverordnung, die Basis der Bürgertest-Angebote ist, einen grundlegenden Webfehler: Er hält es nicht für sinnvoll, dass bisher jeder Geschulte ein Corona-Testzentrum eröffnen darf. Dies gehöre in die Hände der Heilberufler, betonte er am gestrigen Mittwoch bei der Online-Versammlung des AVNR. Nicht nur, weil man damit den Wildwuchs hätte verhindern können – auch der Umgang mit einem positiven Testergebnis erfordere heilberufliche Expertise und eine fundierte fachliche Beratung des potenziell Infizierten.

Das BMG will nun bei der Coronavirus-Testverordnung nachbessern – aber wohl nicht im Sinne des AVNR-Vorsitzenden. Neben der gekürzten Vergütung für alle Anbieter, also auch für Apotheken, plant es, pauschale Beauftragungen von Teststellen, wie es sie in einzelnen Bundesländern gibt, zu kippen. Stattdessen ist eine individuelle Beauftragung vorgesehen, bei der verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen sind; insbesondere sollen Qualität und Zuverlässigkeit geprüft werden. Ein entsprechender Verordnungsentwurf ist gestern in die Ressortabstimmung gegangen und soll schon in der kommenden Woche in Kraft treten.

Auftrag für Zertifikaterstellung kam „überfallartig“

Laut Preis betreiben Apotheken derzeit nur knapp ein Viertel aller Teststellen, führen aber etwa die Hälfte aller Tests durch. Man habe der Politik „mal wieder“ in der Not unter die Arme gegriffen und schnell die nötigen Strukturen geschaffen, als es gefragt war. Das setze sich nun fort beim digitalen Impfzertifikat, mit dessen Erstellung die Apotheken „überfallartig“ beauftragt wurden. Schon ab Montag sollen sie Impfnachweise gegen COVID-19 digitalisieren dürfen und sie den Geimpften zur Verfügung stellen.